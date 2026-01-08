Vali Sözer Gölpazarı'nda şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika
Vali Sözer Gölpazarı'nda şehit ailesi ile bir araya geldi

Vali Sözer Gölpazarı\'nda şehit ailesi ile bir araya geldi
08.01.2026 12:39
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şehit ailesi ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şehit ailesi ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde şehit ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Vali Sözer, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Nesrin Ay'ın ailesiyle bir araya geldi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Devletin şehit ailelerine yönelik vefa ve ilgisinin her zaman süreceğini ifade eden Sözer, ailenin talep ve düşüncelerini de dinledi. Programda Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da eşlik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin hafızasında daima canlı tutuluyor. Devletimizin şehit ailelerine yönelik vefa ve ilgisi her zaman sürecek. Şehit ailelerimiz milletimizin en kıymetli emanetleri. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, vatandaşımızın yanında olmaya ve gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Sözer Gölpazarı'nda şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Sözer Gölpazarı'nda şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika
