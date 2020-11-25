Vali Su: "Kadına şiddete asla tolerans yok" - Son Dakika

Vali Su: "Kadına şiddete asla tolerans yok"

25.11.2020 12:04
Vali Su:

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapılan tüm çalışmalara ve mücadelelere karşın kadına yönelik şiddet görüntülerin hala ortaya çıktığını vurgulayarak, "Çalışmalarla bu konuda çok daha iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapılan tüm çalışmalara ve mücadelelere karşın kadına yönelik şiddet görüntülerin hala ortaya çıktığını vurgulayarak, "Çalışmalarla bu konuda çok daha iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz. 'Kadına karşı sıfır tolerans' diyoruz. Asla bu konuda tolerans yok" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Mersin Valisi Su başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başta Vali Su olmak üzere toplantıya katılanlar, bu günün simgesi olan ve üzerinde 'Kadına şiddete sıfır tolerans' yazan turuncu renk maske taktı.

"Temel hedefimiz; ülke olarak ve dünyada da huzurlu, mutlu bir aile"

Toplantının açılışında konuşan Vali Ali İhsan Su, 25 Kasım tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edildiğini, bu doğrultuda Türkiye ve dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele için birçok çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Mersin'de bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili kurumlarla birçok toplantı düzenlediklerini ve gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Su, "Temel hedefimiz; ülke olarak ve dünyada da huzurlu, mutlu bir aile. Yani toplumda huzurlu bir aile ortamı oluşturmak, ailede huzuru sağlamak, mutlu bir aile oluşturmak. Bu anlamda da devletimiz, hükümetimiz ve biz çok ciddi çalışmaları STK'larımız ile beraber gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"'Kadına karşı sıfır tolerans' diyoruz"

Bu anlamda her türlü çalışma yapılmasına rağmen, zaman zaman toplum içerisinde maalesef aile içi ve kadınlara karşı şiddet görüntüleri ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Su, "İşte bunları biz hep beraber sıfırlamak için toplu bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede ülkemiz genelinde de ilimiz özelinde de sizlerle beraber daha önceki toplantılarımızda biz dizi eylem programı yapmıştık" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tüm illerde paydaş bakanlıklar ve kurumlarla ortak yürütüldüğünü dile getiren Su, "Bu çalışmanın içerisinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak çok ciddi planda hem farkındalık eğitimleri yaptık, yapıyoruz hem de değişik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. KADES uygulamasından kelepçe uygulamasına, kadın sığınma evlerimizden diğer bir takım eğitimlere kadar birçok çalışmayı hep birlikte ilimizde de gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla bu konuda çok daha iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz. 'Kadına karşı sıfır tolerans' diyoruz. Asla bu konuda tolerans yok. Bütün toplumumuzu bu konuda mutlaka çok ciddi bir şekilde bilinçlendirme, farkındalık faaliyetlerimize de hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Vali Su'nun konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkara, Mersin'de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Toplantı, katılımcıların fikirlerinin alınmasıyla sona erdi. - MERSİN

Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok
Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok
Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok
Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok
Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok
Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok
Vali Su: Kadına şiddete asla tolerans yok

Ali ihsan, toplum, Şiddet, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Su: 'Kadına şiddete asla tolerans yok' - Son Dakika


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