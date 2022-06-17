Vali Tekbıyıkoğlu'ndan üniversite adaylarına sınav öncesi moral ziyareti - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu'ndan üniversite adaylarına sınav öncesi moral ziyareti

17.06.2022 20:35

Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıoğlu, sınav öncesi üniversite adaylarıyla bir araya geldi, gençlerle masa tenisi oynadı.

Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıoğlu, sınav öncesi üniversite adaylarıyla bir araya geldi, gençlerle masa tenisi oynadı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek üniversite adayları ile bir araya geldi. Tekbıyıkoğlu, gençlerle sohbet ederek sınav heyecanı yaşayanlara da tavsiyelerde bulundu. Çeşitli etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü Gençlik Merkezi'ni gezen Tekbıyıkoğlu, gençlerle masa tenisi oynayıp, hatıra fotoğrafı çekindi. Bazı kurumlarda memur olan kişiler ile öğrencilerin yer aldığı tiyatro ekibiyle de bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş hazır bulundu. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, gençlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Tekbıyıkoğlu'ndan üniversite adaylarına sınav öncesi moral ziyareti - Son Dakika

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