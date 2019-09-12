Vali, tekneyle göle açılarak, bahçede elma topladı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesine yaptığı çalışma ziyaretinde, göle açıldı, yakalanan kerevitleri inceledi. Tekneyle ilçeye başlı Göktaş Köyü'ne geçen Vali Seymenoğlu, burada hasadı devam eden bahçelerde köy halkı ile birlikte elma toplayarak, görüş, talep ve önerileri yerinde dinledi.



Vali Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Eğirdir ilçesini ziyaret etti.



Vali Seymenoğlu ilçede ilk olarak, Eğirdir liman bölgesinde balıkçılar ile bir araya gelerek bir süre sohbet ederek, yakalanan kerevitleri inceledi.



Vali Seymenoğlu ardından beraberinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte tekneyle Eğirdir Gölüne açılarak göl içerisinde incelemelerde bulundu.



Tekneyle daha sonra göl kenarında bulunan Göktaş köyüne geçen Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet. burada vatandaşlar ile buluştu.



Ziyaretlerinin amacının vatandaş ile sohbet edip talepleri dinlemek olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, vatandaşın köyüne sahip çıkmasını isteyerek göle yakın bölgelere yapılacak kanalizasyon sitemi ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.



Ardından Köy muhtarı Hüseyin Kuzu, köyle ilgili talep ve önerilerini Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar ile paylaşırken, köyde yaşayan vatandaşlar da günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları dile getirerek, çözümü konusunda yardım istediler.



Vali Seymenoğlu elma topladı



Vali Seymenoğlu daha sonra ülkemizde üretilen elmanın büyük bir bölümünün yetiştirildiği Eğirdir Boğazova'da bulunan elma bahçelerinde incelemelerde bulunarak, hasat dönemi olması sebebiyle bahçede elma topladı.



'Amacımız sizleri mahallinde dinlemek'



Daha sonra Yukarı Gökdere köyünü ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde görev yapan muhtarlarla Kocapınar mesirelik alanında öğle yemeğinde bir araya geldi.



Yemek sonrası Eğirdir ilçesinde görev yapan köy muhtarları ile toplantı yapan Vali Seymenoğlu, 'Amacımız sizleri mahallinde dinlemek' diyerek muhtarların talep ve önerileri aldı.



Mesire alanında bulunan Ünzile Nur isimli ilkokul öğrencisinin park isteğine ise Vali Seymenoğlu köy merkezinde bir adet yeni park yapacakları sözüyle karşılık verdi.



Yukarı Gökdere köyü muhtarı Ahmet Sarı Eğirdir ilçesinde bulunan tüm köylerin taleplerini içeren bir dosyayı Vali Seymenoğlu'na sunarken, toplantıya katılan köy muhtarları da tek tek söz alarak talep ve önerilerini Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgilere ileterek çözümü konusunda destek istediler. - ISPARTA