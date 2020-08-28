'Vali' yalanıyla 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi - Son Dakika

KONYA merkezli 3 ilde, kendilerini 'vali' olarak tanıtarak, tekerlekli sandalye yardımı bahanesiyle aralarında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de olduğu kurumlar ile hayırseverleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 kişilik çete operasyonla yakalandı. Şebeke lideri olduğu önü sürülen, 'Vali' kod adlı Halit A., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecileri görünce "Çekeceğinizi bilseydik tıraş olur, üstümüzü giyerdik" dedi. Halit A., gazetecilerin, "Kendinizi 'vali' olarak tanıttığınız kişiler size inandı mı?" sorusuna "Mecbur inanacaklar. Yine çıksam yine yaparım" karşılığını verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce kendisini 'Konya Valisi Vahdettin Özkan' olarak tanıtıp, tekerlekli sandalye yardımı bahanesiyle hayırseverleri dolandıran kişinin peşine düştü. Artan ihbarları da değerlendiren ekipler, teknik takip başlattı. Dolandırıcılık şebekesi olduğunu tespit eden ekipler, 16 kişilik çetenin başında 'Vali' kod adlı Halit A.'nın olduğunu belirledi. Ekipler, 2 gün önce İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyip, şebeke üyelerini gözaltına alarak, Konya'ya getirdi.