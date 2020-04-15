Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu - Son Dakika

Mülki İdare Amiri olarak 41 yıldır devlet hizmeti için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak görev yapan ve 2013 yılından itibaren yürüttüğü Eskişehir Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu.



Yıllardır Türkiye ve Eskişehir'e hizmet eden ve yeni emekliye ayrılan Bekir Şahin Tütüncü, Vali Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu. Tütüncü'nün Vali Yardımcılığı görevini başarıyla yürüttüğünü ve üstün hizmet anlayışı içerisinde görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden Vali Çakacak, "Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalıştığımız Vali Yardımcımız Bekir Şahin Tütüncü uzun bir meslek hayatını başarılı bir şekilde ilimizde tamamlayarak emekli oldu. Mülki İdare Amirliği mesleği içerisinde bulunduğu Kaymakamlık görevlerinde, Vali Yardımcılığı görevlerinde uzun süreler ülkemize hizmet etti. Eskişehir'de de görev yaptığı süre içerisinde büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiği hizmetler her zaman takdir ve şükranla anılacaktır" dedi.



Ayrıca Vali Çakacak, Tütüncü'ye emeklilik döneminde ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler geçirmesini diledi.



Öte yandan devlet hizmetinin son yıllarında Vali Çakacak ile birlikte çalışma şerefine nail olduğunu dile getiren Tütüncü ise, "1979 yılında kaymakam adaylığı ile başlayan görevim, bu yıl emekli olarak son buluyor. Bugüne kadar çeşitli il ve ilçelerde görev yaparak, devletime ve milletime şerefle hizmet etmeye çalıştım" diye aktardı.



Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, ülkemize ve Eskişehir'e yaptığı hizmetlerinden dolayı Vali Yardımcısı Tütüncü'ye, İçişleri Bakanlığının ve Eskişehir Valiliğinin teşekkür plaketlerini takdim etti. - ESKİŞEHİR