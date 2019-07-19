Vali Yardımcısı Kaya'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
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Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Âdem Kaya ile Adıyaman Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:19 Kaynak: Bültenler
Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün bizi ziyaretleriyle onurlandıran değerli Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Âdem Kaya ile Adıyaman Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'a teşekkür ediyorum. Güzel Gölbaşımız için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Gölbaşımız için en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
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