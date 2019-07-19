Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Kaya'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
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Vali Yardımcısı Kaya'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

37 dakika önce

Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Âdem Kaya ile Adıyaman Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.

Vali Yardımcısı Kaya'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret, System.String[]

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün bizi ziyaretleriyle onurlandıran değerli Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Âdem Kaya ile Adıyaman Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'a teşekkür ediyorum. Güzel Gölbaşımız için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Gölbaşımız için en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:19 Kaynak: Bültenler
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