Vali Yazıcı: "Milli hedeflerimize ulaşacağız" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Milli hedeflerimize ulaşacağız"

Vali Ersin Yazıcı, protokolün bayram tebriklerini kabul etti

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kent protokolünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Törende konuşan Vali Yazıcı, "Vatandaşlık ödevlerini hakkıyla yerine getirerek, milli hedeflerimize dün olduğu gibi bugün ve yarın da ulaşacağız" dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bayram tebriklerini kabul etti. Antalya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Üniversitesi rektörü Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Adlıhan Dere, milletvekilleri, savcılar, askeri personeller, rektör yardımcıları, gaziler ve kentin protokol üyeleri katıldı. 97 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet'in ilan edildiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Bugün bizim bayramımız. Sizlerin ve sizlerin şahsında tüm Antalyalıları bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Atatürk öğretmenlere şu ödevi verdi; 'Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister' Bu ödevde cumhuriyetin eşit vatandaşı olan her birimizin görevleri var Fikrimiz vicdanımız irfanımız hür ve üretken olacak. Muasır medeniyetlerle bu sayede yarışa girdik ve bu sayede aşacağız. Hepimizin görevleri hakkıyla ifa etmesi bir varlık yokluk meselesidir. Ecdadımıza karşı görevimiz gelecek nesillere borcumuzdur. Bu şuurla vatandaşlık ödevlerini hakkıyla yerine getirerek, milli hedeflerimize dün olduğu gibi bugün ve yarın ulaşacağız. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle yaşlımızla, emeklimizle, öğrencimizle cumhuriyetimize hayat veren birlik ve beraberlik ruhunu geçmişte olduğu gibi huğun de Antalya'mız yaşatacaktır. Kararımız budur, kaderimiz budur. Bize cumhuriyet armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazileri rahmetle anıyorum" dedi.

Ersin Yazıcı'nın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu.