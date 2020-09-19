19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki etkinliğin ardından Vali Ersin Yazıcı, beraberindeki heyetle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

"Gazilerimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz"

Yazıcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün, vatan uğruna canlarını hiçe sayan, kahraman gazilerin onur ve şeref günü olduğunu, Türk milleti var oldukça kahramanlık destanlarının yazılmaya devam edeceğini vurguladı.

Vatan toprakları uğruna canlarını hiç çekinmeden veren şehitleri rahmetle andığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türk milleti 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.' düsturuyla bağımsızlık mücadelesi vermiş, al yıldızlı bayrak için büyük fedakarlıklar yapmıştır. Dün, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatan için cephedeyken, bugün, 15 Temmuz'da, Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'ta, Mavi vatanda, istiklal ve istikbalimiz için kutlu mücadeledeyiz. Bizler, vatan, bayrak, millet sevgisini tüm sevgilerden üstün tutan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletiz. Gazi bir milletin nesli olmaktan şeref duymaktayım. Şehadeti göze alarak mücadele verip gazilik şerefine ulaşan tüm gazilerimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Milletçe ve devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanlarında olmayı gönül borcu biliriz."