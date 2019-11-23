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Vali Yerlikaya'dan öğretmenlere mesaj

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yerlikaya mesajında, eğitimin gönül işi olduğunu söyleyerek bütün öğretmenlere şükranlarını sundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yayınladığı mesaj ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yerlikaya, mesajında Türkiye'deki tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyleyerek, "Öğretmenlik bir meslek olmaktan ziyade; bilgi, fazilet ve azimle yoğrulmuş bir sanattır. Öğretmen, gönül insanı, eğitim gönül işidir. Öğretmenlik; sabır, emek ve fedakarlık ister. Meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Bütün öğretmenlerimiz, çok büyük sanatçılardır. Ortaya çıkardıkları sanat eseri; gelecektir, umuttur aydınlıktır, kardeşliktir. Vatan, bayrak ve millet sevgisidir" dedi.

"SADECE BİR GÜN DEĞİL, HEP KALBİMİZDESİNİZ"

Mesajında gelecek neslin öğretmenlerin elinde olduğunu vurgulayan Yerlikaya "İstikbalimiz sizlerin ellerinde büyümektedir. Görkemli bir geçmişten ışıltılı bir geleceğe ancak sizlerle kanat açabilir, ancak sizlerin sayesinde ileri gidebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, hem mazimiz, hem istikbalimizsiniz. Bizim kıymetlimiz; yaşam rehberimizsiniz. Sadece bir gün değil, hep kalbimizdesiniz" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya hayatını kaybeden öğretmen ve eğitimcileri rahmetle andığını da belirterek öğretmenlere sağlıklı, başarılı ve huzurlu yarınlar dilediğini aktardı.

(İHA)

İstanbul Valisi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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