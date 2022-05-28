İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA 29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİ KUTLADI - Son Dakika
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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA 29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİ KUTLADI

28.05.2022 22:49
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA 29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİ KUTLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569'ncu yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak fethin yıl dönümünü kutladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569'ncu yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak fethin yıl dönümünü kutladı.

İstanbul'un 569'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından İstanbullulara seslendi. Yıl dönümünü kutlayan Yerlikaya, fethin İstanbul'un bayramı olduğunu söyledi.

Yerlikaya açıklamasında, "Dünya üzerinde fethi Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenip, çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan başka bir şehir daha yok. Kubbelerle donattığımız, Osmanlı devletine 470 yıl boyunca başkentlik yapan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuz işte böylesine özel, böylesine ayrıcalıklı bir şehir. Bu eşsiz şehrin fethi 569'ncu yıl dönümündeyiz, kutlu olsun" dedi.

29 Mayıs'ın önemine değinen Yerlikaya, "Şanlı sancağımız tarihte benzeri görülmemiş bir fetih planıyla 53 gün süren kuşatma sonunda, İstanbul surlarında dalgalanmaya başlandı. İşte o günden beri her 29 Mayıs bizler için fetih demektir, Fatih demektir, İstanbul'umuzun bayramı demektir. Bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden kutlu fethin Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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