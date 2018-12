Vali Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Yıldırım, mesajında, acısıyla tatlısıyla sevinci ve hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni bir yıla merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.



Her yeni yılın, yeni bir başlangıç olduğunu, yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:



"2018 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken 2019 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz."



Yıldrım, 2019 yılında, Tekirdağ'ın sahip olduğu bütün imkanları kullanarak gerçekleştirilecek projelerle, Tekirdağ'ın her yönüyle modern bir kent haline gelmesinin en önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Bu konuda, tüm kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Bu vesile ile, 2019 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm halkımızın ve her kademedeki çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu

Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti