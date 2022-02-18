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Vali Yıldırım şehit ailesine "şehitlik belgesi" verdi - Son Dakika

Vali Yıldırım şehit ailesine "şehitlik belgesi" verdi

18.02.2022 09:18
Vali Yıldırım şehit ailesine "şehitlik belgesi" verdi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bir asayiş olayına müdahale için gittiği yerde uğradığı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret ederek "şehitlik belgesi" verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bir asayiş olayına müdahale için gittiği yerde uğradığı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret ederek "şehitlik belgesi" verdi.

Vali Yıldırım, şehidin ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da aileye, şehidin fotoğrafını takdim etti.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Şehit aileleri bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bu vesileyle şehidin kutsal emaneti olan ailesine bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız." dedi.

Yıldırım, şehidin ailesine "şehitlik belgesi"ni verdi.

İl Müftüsü İsmail İpek Kur'an-ı Kerim okudu, şehit Doğan ve tüm şehitler için dua etti.

Ziyarete İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Çetinkaya da katıldı.

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Asayiş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yıldırım şehit ailesine 'şehitlik belgesi' verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yıldırım şehit ailesine "şehitlik belgesi" verdi - Son Dakika
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