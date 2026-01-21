Vali Yılmaz'dan anlamlı başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Yılmaz'dan anlamlı başlangıç

Vali Yılmaz\'dan anlamlı başlangıç
21.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı...

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz kentte coşkuyla karşılandı. Bugün görevine başlayan Vali Yılmaz'ı ayağının tozu ile yayımladığı mesaj ise duyarlılığı açısından dikkat çekti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın banka hesap numarasını paylaşan Vali Erdinç Yılmaz, kendisine 'Hayırlı olsun' adına yapılacak ziyaretlerde hediye ve çiçekler yerine bu hesaba ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmalarını önerdi.

Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz, "Kıymetli Eskişehirliler, Eskişehir Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm, bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan anlamlı başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:44:37. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz'dan anlamlı başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.