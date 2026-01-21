Vali Yılmaz\'dan anlamlı başlangıç

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz kentte coşkuyla karşılandı. Bugün görevine başlayan Vali Yılmaz'ı ayağının tozu ile yayımladığı mesaj ise duyarlılığı açısından dikkat çekti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın banka hesap numarasını paylaşan Vali Erdinç Yılmaz, kendisine 'Hayırlı olsun' adına yapılacak ziyaretlerde hediye ve çiçekler yerine bu hesaba ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmalarını önerdi.

Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz, "Kıymetli Eskişehirliler, Eskişehir Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm, bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR