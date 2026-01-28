Vali Yılmaz'dan Hicran Şentürk'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Yılmaz'dan Hicran Şentürk'e Ziyaret

Vali Yılmaz\'dan Hicran Şentürk\'e Ziyaret
28.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Yılmaz, 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ü evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ü tek başına yaşadığı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, mahalle ziyaretleri ve hane buluşmaları çerçevesinde Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ün konuğu oldu. Ziyarette Vali Yılmaz'a; Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Coşkun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar eşlik etti. Şentürk ile yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, yaşlıların toplumun rehberi olduğunu vurguladı.

"Bugün kıymetli bir büyüğümüz ile buluştuk"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Eskişehirimizde göreve başladık. Bugün kıymetli bir büyüğümüzü ziyarette bulunduk. Hep söylediğimiz gibi kıymetli hemşehrilerimizin yanında olacağız. Böyle evlere ziyaretlerimiz olacak. Bize ihtiyaç duyabileceğini düşündüğümüz hemşehirlilerimize ulaşmaya çalışacağız. Her fırsatta ziyarette bulunacağız. Bizim geçmişimizi ve geleceğimizi aydınlatan büyüklerimizin sevgisini ve duasını almak çok kıymetli. İnşallah kıymetli büyüklerimizin sevgisini ve duasını almak için bu tür ziyaretlerimiz olacak. Size de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hicran Şentürk, Vali Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Hicran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan Hicran Şentürk'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:26:08. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz'dan Hicran Şentürk'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.