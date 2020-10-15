Vali Yılmaz'dan köy ziyareti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde, vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.

Vali Yılmaz'ın ziyaretine Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat da eşlik etti.

Köy meydanında, köy sakinleri ile buluşan Yılmaz, Yeşildere Köyü Muhtarı Habip Demir'den köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada köye yürütülen yol çalışmalarını yerinde incelemek ve köylülerin taleplerini dinlemek için geldiğini belirtti.

Tüm kurumlarla birlikte yaptıkları çalışmalarımızın temel hedefinin vatandaşlara en iyi koşullarda yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Yılmaz, "İnşallah görev yaptığımız süre içerisinde Allah bize ilimiz için güzel hizmetlere vesile olmayı nasip eder. Her daim vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.