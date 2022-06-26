Validebağ Korusu'na İlişkin Davada Yargı, İbb'yi Haklı Buldu - Son Dakika
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Validebağ Korusu'na İlişkin Davada Yargı, İbb'yi Haklı Buldu

26.06.2022 17:49
Validebağ Korusu'na İlişkin Davada Yargı, İbb'yi Haklı Buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Belediyesi’ne Validebağ Korusu’na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesmişti. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, cezaya itiraz eden Üsküdar Belediyesi’nin açtığı davayı reddederek, kesilen para cezasının hukuki olduğuna hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Belediyesi'ne Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesmişti. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, cezaya itiraz eden Üsküdar Belediyesi'nin açtığı davayı reddederek, kesilen para cezasının hukuki olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyuran İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün, "Validebağ'da, Eylül 2021'de, kaçak hafriyat toprağı dökülmesine karşın tespit ve ceza işlemi yapmıştık. İlçe belediyesinin İBB'ye açmış olduğu davada, mahkeme haklılığımızı teyit ederek davayı reddetti. Sözün özü, Koru'ya ekolojik dengeyi bozacak, izinsiz müdahale edilemez" dedi.

Mahkeme, İBB'nin Üsküdar Belediyesi'ne kestiği cezanın hukuki olduğuna karar vererek, ilçe belediyesinin itirazını reddetti. Dava sonucuyla ilgili İstanbul İdare 7.Mahkemesi karar tutanağında, şu ifadelere yer verildi:

"Validebağ Korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldığından, davacı tarafından yukarıda belirtilen alana izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'nin, 21 Eylül 2021 tarihinde doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleri ile girerek, bölgeye kum ve hafriyat dökmesinin ardından birçok yurttaş bölgede nöbet tutmaya başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Üsküdar Belediyesi'nin özel sit alanına hafriyat dökmesine karşın ilçe belediyesine, 270 bin lira para cezası kesmişti.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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