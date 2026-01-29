Valilerden Denizli\'ye Ziyaret

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş ile birlikte Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Valilik makamında bir araya gelinerek görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde bölgesel iş birliği, iller arası koordinasyon, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yürütülen projeler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a teşekkür etti.

Vali Musa Işın ise misafirperverlikleri dolayısıyla Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret programı kapsamında Vali Musa Işın, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte Denizli şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. - KÜTAHYA