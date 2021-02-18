İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy 6°
Şişli 6°
Sarıyer 4°
Ümraniye 4°
Kartal 5°
Sancaktepe 5°
19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Bakırköy 2°/ 5°
Şişli 2°/ 6°
Sarıyer 1°/ 4°
Ümraniye 0°/ 4°
Kartal 2°/ 6°
Sancaktepe -1°/4°
20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
Bakırköy -1°/ 6°
Şişli -2°/ 7°
Sarıyer -3°/ 5°
Ümraniye -6°/ 5°
Kartal -1°/ 7°
Sancaktepe -6°/5°
Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):
Çatalca Radar Sahası : 38 cm
Ümraniye : 23 cm
Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm
Kartal (Bölge Md.) : 3 cm
Sarıyer : 3 cm
İstanbul Havaalanı : 2 cm
MeteoUyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Son Dakika › Güncel › Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da - Son Dakika