Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da - Son Dakika

Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da

18.02.2021 18:32

İstanbul Valiliği meteorolojik verilere göre kentte havanın aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmurlu olacağını duyurdu. Cuma gecesinden cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don bekleniyor.

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da


Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy

Şişli

Sarıyer

Ümraniye

Kartal

Sancaktepe

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bakırköy 2°/ 5°

Şişli 2°/ 6°

Sarıyer 1°/ 4°

Ümraniye 0°/ 4°

Kartal 2°/ 6°

Sancaktepe -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Bakırköy -1°/ 6°

Şişli -2°/ 7°

Sarıyer -3°/ 5°

Ümraniye -6°/ 5°

Kartal -1°/ 7°

Sancaktepe -6°/5°

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):

Çatalca Radar Sahası : 38 cm

Ümraniye : 23 cm

Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm

Kartal (Bölge Md.) : 3 cm

Sarıyer : 3 cm

İstanbul Havaalanı : 2 cm

MeteoUyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da

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Son Dakika Güncel Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da - Son Dakika


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