Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Giresun Valiliği, örtü yangınlarının, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve hızı 149 kilometreyi bulan rüzgarın enerji iletim hatlarında oluşturduğu tahribat ve bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklandığını bildirdi.

Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Giresun Valiliği, örtü yangınlarının, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve hızı 149 kilometreyi bulan rüzgarın enerji iletim hatlarında oluşturduğu tahribat ve bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ve 6 ilçede, 23-24 Aralık'ta farklı noktalarda 15 örtü yangını meydana geldiği belirtildi.

Yangınlardan 14'ünün söndürüldüğü, Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesindeki yangında ise soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, 55,1 hektar alanda etkili olan yangınlara 114 personel ve 41 araçla anında müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 22 Aralık'ta meteorolojik uyarı üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarların SMS yoluyla bilgilendirildiğine, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşların da uyarıldığına işaret edilerek, şunlar belirtildi:

"Meydana gelen yangınların, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve hızı 149 kilometreyi bulan rüzgarın enerji iletim hatlarında oluşturduğu tahribat ve bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edilmiştir."

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle yüksek, dağlık bölgelerde bugün de etkisini göstereceği bildirilen açıklamada, gece yarısına kadar ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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