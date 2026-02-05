Valizle ceset bırakma planı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
Valizle ceset bırakma planı: Şüpheli yakalandı

05.02.2026 15:45
Nurtepe Viyadüğü'nde cesedi bulunan Temur'un ölümüyle ilgili Zekeriya T.D. tutuklandı.

Eyüpsultan'daki Nurtepe Viyadüğü'nün altına valizle getirip bıraktığı cesede, cebine koyduğu uyuşturucu maddeyle "intihar süsü" veren şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta cesedi Nurtepe Viyadüğü'nde bulunan Abdulsamet Temur'un (36) ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

Olay yerindeki incelemelerde, maktulün üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, cep telefonuna rastlanılmadı.

Maktul Temur'un erkek kardeşinin olaydan 2 gün önce Esenler'deki polis merkezine giderek ağabeyi için kayıp başvurusunda bulunduğu, en son işe gitmek için evden çıktığını, cep telefonuna da ulaşamadığını söylediği anlaşıldı.

Bunun üzerine maktulün iş yerine giden ekipler, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek Beyoğlu Cihangir Mahallesi'ndeki kiralık bir eve gittiğini belirledi.

Dairenin 23 Ocak'tan itibaren Zekeriya T.D. (32) tarafından kiralandığı bilgisine ulaşan ekipler, bina güvenlik kameralarında maktulün dışarı çıkmadığını, şüpheli Zekeriya T.D'nin ise binadan çıkıp valizle tekrar döndüğünü, daha sonra aynı valizle çıktığını, valizi taşırken zorlandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete getirildi. Burada ifadesi alınan Zekeriya T.D, suçunu itiraf ederek, maktul Temur ile sosyal medyadan tanıştığını, uyuşturucu içmek için kiralık evde buluştuklarını, daha sonra bayıldıklarını, uyandığında ise Temur'un hareketsiz yattığını söyledi.

Şüpheli, Temur'un öldüğünü fark edince korkup, Nurtepe Viyadüğü'nün altında cesedi bırakmak için uygun bir yer aradığını, daha sonra valiz satın alarak eve döndüğünü, cesedi valizle viyadük altına taşıyıp bıraktığını, maktulün cep telefonunu da yanına alarak kapattığını, intihar süsü vermek için uyuşturucu maddeleri de cebine bıraktığını anlattı.

Olayı bu şekilde planladığını aktaran Zekeriya T.D, polisin kendisini takip edeceğini düşünmediğini kaydederek, "Ben öldürmedim, uyuşturucudan öldü." şeklinde beyanda bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, maktulle kaldıkları kiralık eve valizle girmesi ve daha sonra aynı valizle dışarıya çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Uyuşturucu, Cinayet, Güncel, Suç

Son Dakika Güncel Valizle ceset bırakma planı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Valizle ceset bırakma planı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
