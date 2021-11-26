Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi - Son Dakika

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, 3 gün sürecek Muhteşem Cuma nedeniyle İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor.
Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları da kaldıkları otellerde bol bol eğlendi.
İranlı sanatçıların müziği eşliğinde eğlenen turistler, mekanları karnaval havasına çevirdi.
İşte kentten gelen görüntüler;
Kaynak: DHA
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