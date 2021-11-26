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Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi - Son Dakika

Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

26.11.2021 12:38

'Muhteşem Cuma' sebebiyle Van'a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaptı, akşamları da konakladıkları otellerde eğlendi.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, 3 gün sürecek Muhteşem Cuma nedeniyle İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor.

GÜNDÜZ ALIŞVERİŞ, AKŞAM EĞLENCE

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları da kaldıkları otellerde bol bol eğlendi.

KURTLARINI DÖKTÜLER

İranlı sanatçıların müziği eşliğinde eğlenen turistler, mekanları karnaval havasına çevirdi.

İşte kentten gelen görüntüler;

'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

Efsane Cuma, turist, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi - Son Dakika
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