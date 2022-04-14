Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı

14.04.2022 10:35
Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sene yürütülen sulama kanalı, sıvat gölet ve arazi yolları çalışmalarıyla çiftçinin yüzünü güldüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yılki çalışmalarına, Edremit Taşkonak, Gürpınar Tepegölen, Erciş Kardoğan ve Tuşba Çakırbey mahallelerindeki arazi yolu açma ve sulama kanalı temizliği yaptı.

Kış aylarında etkili olan yoğun kar ve uygulanacak tarımsal faaliyetlerle çiftçilerin verimli sezon geçirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, üretime dayalı tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin yanında olacak.

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı
Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı
Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı
Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı

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Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı - Son Dakika
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