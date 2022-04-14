Van Büyükşehir Belediyesi 2022 tarımsal faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sene yürütülen sulama kanalı, sıvat gölet ve arazi yolları çalışmalarıyla çiftçinin yüzünü güldüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yılki çalışmalarına, Edremit Taşkonak, Gürpınar Tepegölen, Erciş Kardoğan ve Tuşba Çakırbey mahallelerindeki arazi yolu açma ve sulama kanalı temizliği yaptı.

Kış aylarında etkili olan yoğun kar ve uygulanacak tarımsal faaliyetlerle çiftçilerin verimli sezon geçirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, üretime dayalı tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin yanında olacak.

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.