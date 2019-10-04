Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor
Son Dakika Güncel Haber

Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Hasta Bezi Alımı' ihalesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ihalede 6 bin paket yetişkin hasta bezi, 3 bin 500 paket çocuk hasta bezi, 9 bin paket hasta eldiveni ve 9 bin paket ıslak mendil alımı işi ihaleyle gerçekleştirilecek.


'Hasta Bezi Alımı' ihalesi, 7 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda yapılacak. İhale, şeffaf bir şekilde resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb, Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram adreslerinden canlı verilecek. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:00:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]