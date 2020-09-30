Van'da ev ve süs hayvanı satan işletmecilere eğitim verildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapan işletmecilere yönelik sertifikalı eğitim semineri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen 3 günlük eğitim tamamlandı.

16 işletmecinin katıldığı seminerin birinci gününde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Dr. Cemal Buğday, hayvanların korunmasına dair Avrupa sözleşmesi, hayvan ekolojisi ve hayvan davranışları ile ilgili eğitim verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Büşra Gümüş ise hayvan satışı, barınma, eğitim yerlerinin açılışı, ruhsatlandırılması ve denetleme yönetmeliğini anlattı.

Eğitimin diğer günlerinde Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, hayvan bakımı ve beslenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden Maruf Arslan da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme hakkında katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Eğitim seminerinin ardından katılımcılara sertifikalarını veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kentte daha bilinçli bir pet shop işletmeciliği hedeflediklerini belirtti.