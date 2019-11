Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret

VAN ve ilçelerinde görev yapan 18 bin öğretmen, ilk kez 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında uygulanan ara tatilde, veli- okul işbirliğini geliştirmek için aynı günde 75 bin aileyi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için kent merkezi ve ilçelerde aynı günde 18 bin öğretmen sahaya inerek aile ziyareti gerçekleştirdi. Aile ziyaretleri veli ve öğrencileri mutlu ederken, bu ziyaretlerin veli-okul işbirliğini geliştirmek ve okula olan ilgiyi artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Gürpınar Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, beraberindeki 14 öğretmenle Yurbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede bulunan 33 aile ve 62 öğrenciyi ziyaret eden öğretmenler, yanlarında götürdükleri baklava ve lokumları ailelere ikram etti. Mutlu olan aileler ise öğretmenleri yer sofrasında yemek ikram ederek ağırladı.

AYNI GÜNDE 75 BİN AİLEYE VELİ ZİYARETİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan bu projenin çok önemli olduğunu belirterek," Bu ara tatilde ilimizde 75 bin aileyi ziyaret etme kararı alındı. İlçemizde de 3 bin 152 ailemizi ziyaret etme kararı aldık. Gürpınar ilçesinde 550'ye yakın öğretmenimizle beraber 3 bin 152 aileyi ziyaret ediyoruz.Tabii eğitimin en önemli unsurlarından bir tanesi aile. Ailenin desteği olmadan çocukların başarısından söz edilemez. Bu amaçla biz bu yola çıktık. Bugün velilerimizi ziyaret ediyoruz. Çocuklarının durumları hakkında bilgi veriyoruz. Onların çaylarını içiyoruz, onlarla bir araya geliyoruz. Akademik anlamda başarıyı nasıl artırabiliriz noktasında onlarla istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Bizim amacımız sadece akademik başarı değil. Ülkesini, devletini, milletini, bayrağını seven, değerleri olan, küçüklerini seven, büyüklerini sayan, tabiatı, hayvanları seven bireyler oluşturmak amacıyla biz bu yola çıktık ve bu noktada da ailelerimize bu telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK MUTLU OLDU

Güzelsu Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'nda görev yapan öğretmen Cennet Taşdelen ise ara tatilde 33 aileyi ziyaret ettiklerini ifade ederek,"Tatlılarımızı aldık, veli ve öğrencilerimizi ziyaret etmeye geldik. Çok güzel karşıladılar. Daha önce de veli ziyaretleri yapılıyordu. Ancak ilk defa il genelinde toplu ziyaretler oluyor. Bu ziyarette velilerimizin ev şartlarını, öğrencilerimizin hangi şartlarda yaşadıklarını, fiziki şartarıda görüyoruz ve dikkat ediyoruz. Çalışma ortamları nasıl, aile durumları nasıl. Ebeveynlerin eğitim hayatına bakış açısı nasıl. En çok bunlara dikkat ediyoruz. Öğrencilerimiz de bizi evlerinde gördükleri için çok mutlu oluyorlar" dedi.

TATLI ALIP BİZLERİ ZİYARET ETTİLER

Güzelsu Yatılı Bölge Okulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Evin Yücel ise, ara tatilde yapılan bu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve çok mutlu olduk. Gerçekten duygulandık. Tatlı alıp bizleri ziyaret etmeleri bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ BİLMEZ'DEN PROJEYE DESTEK

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Veli-Öğrenci ve Okul İş Birliğini Geliştirme' programları kapsamında, Özalp ilçesinde Okutman ailesine misafir oldu. Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin eşlik ettiği Vali Bilmez, Okutman ailesinin kızları Semanur ve Beyzanur Okutman ile bir süre sohbet etti. Vali Bilmez, "İl ve ilçelerimizde öğretmenlerimiz tarafından 75 bin ev ziyaret edildi. Biz de bu kapsamda etkinliğe destek için Özalp ilçemizde Okutman ailesine misafir olduk. Öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve beraberinde devlet ile millet kaynaşmasını sağlayacak projenin öğrencilerimiz üzerinde de çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum. Semanur ve Beyzanur kardeşlere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

- Van