Son Dakika Haberleri: Van'da 235 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 235 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 235 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 40, Başkale'de 28, Çaldıran'da 5, Çatak'ta 117, Gevaş'ta 1, Gürpınar'da 41 ve Saray ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 235 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

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