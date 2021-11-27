Van'da İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildi - Son Dakika

Van'da İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında soruşturma yürütülen İ.F.A'nın yakalanması için operasyon düzenledi.

Zanlının yaşadığı ev ve eklentilerindeki aramalarda, 9 çuval içerisinde 243 bin 181 İran menşeli tıbbi hap ele geçirildi. Bunlardan 35 bininin yeşil reçeteye tabi uyarıcı etkiye sahip hap olduğu tespit edildi.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.