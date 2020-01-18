Van'da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 39, Çatak'ta 113, Gevaş'ta 1, Gürpınar'da 40, Muradiye'de 1 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 1, Hakkari'de eksi 2, Bitlis'te eksi 2 ve Muş'ta eksi 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Kahvaltının başkenti' Van'dan Dr. Öz'e davet
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 15:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 270 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]