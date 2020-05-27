Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki taziyeye katılıp, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerine giden 11 kişide koronavirüs tespit edilince, mahaleller karantinaya alındı.

Koronavirüs vaka sayının 35'e yükseldiği Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki taziyeye katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi. Taziyeye katılan 5 kişi Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, 5 kişi Kozluca ve 1 kişi de Yalnızağaç mahallelerine gitti. Sağlık ekiplerince yapılan test alma işlemlerinde, sonuçları pozitif çıkan 11 kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.