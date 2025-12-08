Van'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Van'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

08.12.2025 08:49
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk yaşanmadı.

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde Richer ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 22.17'de merkez üssü Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

'OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR'

AFET ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

10:12
09:53
09:53
09:41
09:19
08:31
