Son Dakika Haberleri: Van'da 42 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 42 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 42 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 20, Muradiye'de 6 ve Saray ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 ve Muş'ta ise 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Muradiye, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:25:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 42 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]