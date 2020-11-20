Çaldıran'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Çaldıran'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
20.11.2020 10:11
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 29 kilo eroin ile 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 29 kilo eroin ile 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Çaldıran'da sürdürdüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Kasım 2020 tarihinde elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, Ağrı'dan Çaldıran ilçesi istikametine gelen bir tırda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 29 kilogram eroin maddesi ile 15 kilogram Afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili B.E. gözaltına alınırken, olayla adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN
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