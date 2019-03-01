Son Dakika Haberleri: Van'da 453 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 453 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 453 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 453 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 453 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 66, Çaldıran'da 93, Çatak'ta 112, Erciş'te 1, Gevaş'ta 10, Gürpınar'da 73, Muradiye'de 5 ve Tuşba ilçesinde ise 25 olmak üzere toplam 453 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

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