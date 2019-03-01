Van'da 453 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 453 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 453 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 68, Başkale
'de 66, Çaldıran
'da 93, Çatak
'ta 112, Erciş
'te 1, Gevaş
'ta 10, Gürpınar
'da 73, Muradiye
'de 5 ve Tuşba
ilçesinde ise 25 olmak üzere toplam 453 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:39 Kaynak: İHA
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