Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5)

VALİ BİLMEZ: 3 İLÇEDEKİ 15 MAHALLEDE HASAR VARVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı ile birlikte helikopterle havadan denetim yaptıktan sonra Gürpınar'a bağlı 250 haneli...

VALİ BİLMEZ: 3 İLÇEDEKİ 15 MAHALLEDE HASAR VAR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı ile birlikte helikopterle havadan denetim yaptıktan sonra Gürpınar'a bağlı 250 haneli Elaçmaz Mahallesi'ne gelip, incelemelerde bulundu. Birçok ev ve ahırın hasar gördüğü mahallede açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerine bağlı 15 mahallede büyük ve küçük çapta hasar meydana geldiğini belirtirken, 5 kişinin depremden kaynaklı yaralandığını söyledi.

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Vali Bilmez, birçoğunun düşme ve kaçma sonucu hafif yaralandığını, tedaviye alındıklarını belirterek, "Tüm mahallelerimizde gerekli incelemelerimizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. En büyük tesellimiz, bu depremde can kaybının olmamasıdır. Depremin yol açtığı hasarları gidermek için de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızdan ricamız da hasar görmüş yapılardan, evlerden uzak durmalarıdır. Tüm yaraları en kısa zamanda saracağız" dedi.

Deprem sonrası büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay ve jandarma ekipleri, hasar gören evlerin önünde alınan güvenlik önlemleri eşliğinde çalışma başlattı. Bölge halkı da ev ve ahırlarının hasar gördüğünü söyledi.

YIKILAN EVLERİNDEN SON ANDA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan depremde evleri yıkılan, 16 kişilik aileden İbrahim Çelik, sarsıntı anında kendilerini son anda dışarı attıklarını anlattı. Ev sahibi Çelik, deprem anında kendisinin dışarıda olduğunu ancak gelini ile çocuk ve torunlarının evde bulunduğunu, bu sırada bir oğlunun yaralandığını söyledi.

Depremde son anda evden kurtulduğunu ve pencereden atladığını söyleyen Şahin Çelik ise "Deprem anında mutfakta çobanla beraber yemek yiyorduk. Deprem olunca bir anda kendimizi dışarı attık. Sadece kardeşim Kazım ayağından yaralandı. Allah'a şükür kaybımız yok ama mal kaybımız var. Evimiz yıkıldı, hayvanlarımız öldü. Yardım bekliyoruz" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,


Yüksel Yiğit, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika

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