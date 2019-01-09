Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili (3)
13 dakika önce
VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL?Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
? Van
'ın Edremit, Tuşba
ve İpekyolu
ilçeleri ile Hakkari
'nin Şemdinli
ve Derecik
ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı
Gazeteci Fatih Portakal, Davalı ve Davacı Olarak Hakkında 109 Dosya Olduğunu Açıkladı