Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

08.05.2022 14:06

Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar esnasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ve 5,6 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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