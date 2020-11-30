Van'da altyapı sorunları çözülüyor - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir merkezindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesi Uzun Sokakta yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu.
Menekşe 3. Sokak'ta 450 metre yeni kanalizasyon şebeke hattı çeken ekip, Şerefiye Mahallesi'nin atık su yoğunluğunu Timurpaşa sokak üzerinde bulunan kollektör hattına aktararak Uzun Sokak'taki kanalizasyon altyapı problemini sona erdirdi.
VASKİ Genel Müdür Ülker Cem Kaplan, sorun yaşanan bölgelere yönelik projelerin hazırlandığını ve ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ifade etti.
- Kaynak: AA
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