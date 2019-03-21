Van'da Belediye Kreşlerle Eğitime Katkı Sunuyor

Van
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakım evi, eğitim kalitesi ve tecrübeli personeli ile çocukların gelişimine önemli katkı sunuyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmetlerle halkın takdirini kazanan belediye, çocukların eğitimine de büyük önem veriyor.
Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde belediye bünyesinde kurulan 5 derslikli kreş ve gündüz bakım evi ile Kadın Aile Merkezi bünyesinde kurulan 2 derslikli kreşte 142 öğrenciye eğitim veriliyor.
9 öğretmen ve 28 personelin görev yaptığı kreş ve gündüz bakım evinde öğrenciler, drama, müzik, sinema, oyun, hikaye, spor ve dans odalarında yaratıcı oyunlar oynayıp, müzik becerilerini artırmanın yanı sıra bale, İngilizce, halk oyunları ve modern dans gibi branş dersleri alıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, yaptığı açıklamada, merkezde kurs gören kadınların çocuklarına yönelik ücretsiz kreş hizmeti verdiklerini belirtti.
Kadın Aile Merkezi bünyesinde yaklaşık 500 kursiyerin olduğunu ifade eden Tepe, şunları kaydetti:
"Tamamen ücretsiz bir şekilde burada kurs gören kadınlarımızın çocuklarını da unutmadık. Sabah
ve öğleden sonra 2 kreşimiz kursiyerlerimizin çocuklarına hizmet vermektedir. Toplam 62 öğrencimize kreş hizmeti veriyoruz. Bu öğrencilerimizin tamamı anneleri ile sabah kreşlerine getirilirken akşam yine ücretsiz servislerle evlerine bırakılıyor. Bu hizmeti aralıksız şekilde devam ettiriyoruz."
Büyükşehir Belediyesi Kreş Gündüz Bakım Evi sorumlusu Taybet Tanış Ergenç ise 2015'ten bu yana aktif şekilde hizmet verdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"En az 24 ayını tamamlamış en fazla 6 yaşa kadar çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. 80 öğrenci kapasitemiz mevcut. Özel kreşlerle karşılaştıracak olursak, hiçbir eksiğimiz yok. Kreşimizde her yaş grubunun seviyesine uygun Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı uygulanmaktadır. Bunun yanında branş derslerimiz de var. İngilizce, satranç, modern dans, piyano, değerler eğitimi, zeka oyunlarının yanı sıra öğretmenlerimizin ekstra yapmış olduğu eğitici dersler ve alan gezilerimiz oluyor."