Van'da bir evde 47,5 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir evde 47,5 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 47 kilo 585 gram eroin bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 47 kilo 585 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba'da tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerindeki aramalarda, 94 pakette 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şüpheli E.İ. gözaltına alındı.

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