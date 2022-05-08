VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

08.05.2022 13:58

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Arama tarama faaliyetinde dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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