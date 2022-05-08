VAN'DA DERE YATAĞINDA 9 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Arama tarama faaliyetinde dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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