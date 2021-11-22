Van'da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri "beyaz önlük" giydi - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri "Dünya Diş Hekimleri Günü"nde beyaz önlüklerini giydi.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitime başlayan 90 öğrenci için "beyaz önlük giyme" töreni düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, müzik dinletisiyle devam etti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

Beyaz önlüğün saflığın, temizliğin, dürüstlüğün, alçak gönüllülüğün, başkasının derdiyle dertlenmenin ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Akademik kadromuzun 2011 yılında ilimizde meydana gelen depremde yaptığı fedakarlıkların şahidiz. Pandemi sürecinde de Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki personelimiz ve öğretim üyelerimiz görevlerini sürdürdüler. Ağızdan işlem yapıldığı için bulaş riski daha fazlaydı. Buna rağmen gerekli tedbirlerini alan personelimiz fedakarca görevlerini sürdürdü. Önlüklerini giyen öğrencilerimizin de 5 yılın sonunda aynı fedakarlığı göstermelerini bekliyoruz. Etik ve ahlaki kurallara bağlı, ülkesini, milletini, vatanını seven hekimler olarak yetişip sağlık ordumuza güç katacaksınız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Öğrencilerimizin isteklerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadık."

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto ise fakültelerinin bölgeye sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Alanında yetkin ve tecrübeli öğretim üyesi kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi amaçladıklarını aktaran Oto, şunları söyledi:

"Çağımızın modern teknolojisini kullanarak diş hekimliği alanında öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hayata geniş bir perspektiften bakan, etik değerlere saygılı, dinamik, yenilikçi, araştırmacı ve teknoloji çağıyla uyumlu yeni yüzyılın parlak ve uzman hekimlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün itibarıyla 467 öğrencimiz resmi kayıt ile derslerine devam etmektedir. Beyaz önlüklerini giyen öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencilerine doktor önlüklerinin protokol üyelerince giydirilmesiyle sona eren törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat Yayla, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.