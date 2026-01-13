Van\'da Elektrik Kesintileri Tepkileri Tırmandırıyor

Van'da yıllardır yaşanan elektrik kesintileri bir türlü sona ermezken, kış aylarının en sert günlerinde yaşanan kesinti ise vatandaşların tepkisini bir kez daha zirveye taşıdı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), yıllardır kaçak elektrik ve aşırı yüklenme gerekçesiyle trafoların patladığını ileri sürerek savunduğu kesintiler, sayaçların demir direklere taşınmasına rağmen bugün şehrin neredeyse yüzde 80'inde devam ediyor. Son olarak dün akşam saatlerinde, rüzgar hızının 30-40 kilometre arasında seyrettiği bir esnada, İskele Caddesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nin belirli bir bölümünde iletken tellerinin kopması sonucu gece saat 01.00 itibarıyla elektrikler kesildi. Aradan saatler geçmesine rağmen mahalleye hala elektrik verilmedi. Kesinti, evlerini doğal gazla ısıtan vatandaşları eksi 5 ila eksi 10 dereceyi bulan dondurucu soğukta ciddi şekilde mağdur etti. Vatandaşlar, 8-10 saat süren elektrik kesintilerinin kış şartlarında kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Teknolojinin ve ekipmanların bu kadar geliştiği bir dönemde şehir merkezinde yaşanan bu kesintileri kabul etmiyoruz"

Abdurrahman Gazi Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde esnaflık yapan ve yaklaşık 40 yıldır bölgede ikamet eden Metin Yürektürk, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Babasının 90 yaşında olduğunu belirten Yürektürk, babasına benzer yaşlarda olan 80-85 yaş aralığında en az 7-8 komşusunun daha mahallede yaşadığını ve bu evlerin tamamının doğal gazla ısındığını ifade etti. Gece saat 01.00 itibarıyla kesilen elektrik nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Yürektürk, "Uzun yıllar boyunca bu kadar sık kesinti yaşamadık. Son 5-10 yıldır neredeyse rutin hale geldi. Teknolojinin ve ekipmanların bu kadar geliştiği bir dönemde şehir merkezinde yaşanan bu kesintileri kabul etmiyoruz" dedi.

Kesintinin yaşandığı güzergahta en az 3-4 ilkokul ve özel okulun bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, sabah saat 07.00'de okula giden öğrencilerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Elektrik kesintilerinin yalnızca konutları değil; fırın, kasap, okul ve diğer birçok iş yerini de mağdur ettiğine dikkat çekildi. Van Valisi Ozan Balcı'ya da çağrıda bulunan vatandaşlar, özellikle zemheri soğuklarının yaşandığı kış aylarında bu kesintilere bir an evvel son verilmesi gerektiğini ifade etti. Elektrik faturaları bir gün geciktiğinde anında kesinti uygulayan VEDAŞ'ın, aynı hassasiyeti kaliteli ve kesintisiz hizmet sunma konusunda da göstermesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Bu kış günlerinde elektriğin bu denli uzun süre kesilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz" şeklinde konuştular. - VAN