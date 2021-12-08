Engelli hastalara "özel diş tedavisi" hizmeti (1) - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi ile Dursun Odabaş Tıp Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, tedavi edilmesi güç engelli hastalar, özel araçlarla alınıp diş tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Fakülte bünyesinde geçen yıl hizmete açılan Pedodonti Ana Bilim Dalı'nda, uyutulmadan tedavisi mümkün olmayan engelli hastalar için özel poliklinik oluşturuldu.

Rahatsızlıkları nedeniyle normal servislerde tedavi edilemeyen engellilerin yakınlarının başvurduğu poliklinikte, değerlendirmelerin ardından engelli hastalar fakülte görevlileri tarafından evlerinden alınıyor.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürülen hastalar, burada genel anesteziyle uyutularak gerekli müdahaleleri yapılıyor. Bu sayede zorluk yaşamadan tedavileri tamamlanan hastalar, tekrar görevliler tarafından evlerine bırakılıyor.

"Yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti veriyoruz"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, diş tedavisi için daha önce il dışına gitmek zorunda kalan çocuk ve engellilerin geçen yıl hizmete giren bölümde hizmet almaya başladığını söyledi.

Farklı rahatsızlıkları nedeniyle normal ünitelerde diş tedavisi yapılamayan hastalara özel hizmet verildiğini belirten Şevli, "Ameliyatlar, alanında uzman doktorlarımız tarafından Dursun Odabaş Tıp Merkezimizde gerçekleştiriliyor. Pedodonti ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümlerimizin güçlenmesiyle Diş Hekimliği Fakültemizde başarılı çalışmalar yapılıyor. Sevk zincirine baktığımız zaman bölgede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto ise fakültenin ileri hekimlik uygulamaları, teknolojik altyapısıyla bölgedeki örnek merkezlerden biri olduğunu aktardı.

Engelli ve diş tedavisine izin vermeyen çocukların zorluk yaşamadan tedavi edilmeleri için YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile protokol imzaladıklarını anlatan Oto, şunları kaydetti:

"Hastalar evlerinden araçla alınıyor. Fakültemizde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra merkeze götürüyoruz. Burada anestezi altında diş tedavisi yapılıyor. Sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Daha önce hastalar, Erzurum, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul gibi illere gitmek zorunda kalıyordu. Pedodonti bölümümüz hizmet vermeye başladıktan sonra il dışına yapılan sevklerin önüne geçtik. Vatandaşlarımız bundan memnun. Olumlu dönüşler alıyoruz."

"Çevre illerden de hasta kabul ediyoruz"

Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Solmaz Mobarakı da başlatılan uygulama sayesinde hastaların travma yaşamadan tek seansta tedavi olabildiğini dile getirdi.

Hizmet verdikleri günden bu yana çevre illerden de hasta kabul ettiklerini bildiren Mobarakı, "Doğuştan gelen genetik bir hastalık olan Prader Willi sendromlu 5 yaşındaki Musap Karahan'ı anestezi altında tedavi ettik. Ameliyatı başarılı geçti. Küçük hastamız bir süre sonra diş ağrılarından kurtulacak." diye konuştu.

Baba Şerafettin Karahan ise oğlunun tedavisi için daha önce birçok ildeki sağlık merkezlerine başvurduklarını belirterek, "Oğlumun kullandığı ilaçlar dişlerine zarar veriyor. Uzun süredir dişleri ağrıyor, bir şey yediremiyoruz, tedavi edilmesine de izin vermiyor. Burada çocukların anestezi altında tedavi edildiğini duyduk. Musap'ın dişlerinin ameliyatla tedavi edilmesiyle dünyalar benim oldu. Oğlumun sağlığına kavuşmasını ve güzel bir eğitim almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.