Van'da göçük altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde yol yapım çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralı kurtarıldı.
Gedikbaşı Mahallesi yakınlarında yol yapım çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçilerin yardımıyla göçük altında kalan işçi Cihan Tekin'e ulaşmayı başardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastenesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
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