Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

16.05.2022 10:07
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 5 bin 740 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, bin 165 adet ilaç, 43 adet cep telefonu, 42 adet puro, 25 adet IMEI etiketi ele geçirilmiştir. Resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 2 adet pasaport, 14 adet ikamet izin belgesi, 2 adet kulaklık 2 adet wi-fi cihazı, 2 adet kamera, 2 adet SIM kart ve 2 adet smart kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 15 olay bünyesinde 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

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Kaçakçılık, Mayıs, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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