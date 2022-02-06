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Van'da hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Van'da hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

06.02.2022 13:20
Van'da hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar unutulmadı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar unutulmadı.

İlçede etkili kar ve dondurucu soğuklar günlük yaşamın yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 4 metreye ulaştığı kentte, doğanın beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyor.

Çaldıran Kaymakamlığı, Çaldıran Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki Kaz Gölü ile sulak alanlara yem bıraktı.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Doğa Korum Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Bumin Sarı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Çaldıran Dernek Başkanı Adem Çınarbay'ın katıldığı etkinlikte bölgeye, buğday ve ekmek bırakıldı.

Kaymakam Türker, dondurucu soğukların hayvanları da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem bıraktıklarını belirten Türker, "Yaban hayatına her zaman sahip çıkılması gerekiyor. Soğuk ve kar nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta zorluk çekiyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ensari ise kar ve soğuk havanın yerleşim alanlarındaki sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırdığını ifade ederek, "Belediye olarak hayvanların kış şartlarından etkilenmemesi için yaşam alanlarına sürekli yem bırakıyoruz." dedi.

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Hisarcık, Çaldıran, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika


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