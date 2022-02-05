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Husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Husumetli aileler barıştırıldı

05.02.2022 15:40

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Taşlıca Mahallesi'nde yaşayan ve iki yıl önce çıkan silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Kurt ile Aytış ailelerinin barıştırılması için çalışma yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kanaat önderlerinin girişimiyle bir araya getirilen aileler barıştırıldı.

İlçedeki düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Bilmez, ailelerin, aralarındaki husumete barışla son verdiğini belirterek, "Bu barışımızın kalıcı olmasını istiyoruz. Diğer kavgalı ailelerin de barışla sonuçlanan bu programı örnek almasını temenni ediyorum. Rabb'im huzurumuzu, güvenliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aileler tokalaştı ve husumet son buldu.

Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı

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Emin Bilmez, AK Parti, kavga, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika


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