Van'da kayyum protestosuna katılan bir göstericinin dövülerek gözaltına alınmasına tepki
39 dakika önce
Van’da polisin, üç HDP’li belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasını protesto eden bir kişiyi ağır şekilde darp ettiği iddia edildi.
Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerine kayyum atanmasını Van'da protesto eden bir kişiyi polisin darp ettiği iddia edildi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisin orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı kişinin zihinsel engelli olduğunu ve aylık doktor kontrolü için Van'a geldiği sırada bu olayın gerçekleştiğini aktardı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Van'daki protestolar esnasında polis bir kafeye sığınan eylemciyi yere yatırdıktan sonra kask ve copla darp ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15
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