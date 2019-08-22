Son Dakika Haberleri: Van'da kayyum protestosuna katılan bir göstericinin dövülerek gözaltına alınmasına tepki
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Van'da kayyum protestosuna katılan bir göstericinin dövülerek gözaltına alınmasına tepki

39 dakika önce

Van’da polisin, üç HDP’li belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasını protesto eden bir kişiyi ağır şekilde darp ettiği iddia edildi.

Van'da kayyum protestosuna katılan bir göstericinin dövülerek gözaltına alınmasına tepki, System.String[]

Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerine kayyum atanmasını Van'da protesto eden bir kişiyi polisin darp ettiği iddia edildi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisin orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı kişinin zihinsel engelli olduğunu ve aylık doktor kontrolü için Van'a geldiği sırada bu olayın gerçekleştiğini aktardı.


Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Van'daki protestolar esnasında polis bir kafeye sığınan eylemciyi yere yatırdıktan sonra kask ve copla darp ediyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15 
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