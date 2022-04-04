VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ

04.04.2022 18:09

VAN'ın Erciş ilçesinde, inşaatın temel kazısında meydana gelen göçükte yanında bulunan alışveriş merkezinin (AVM) bir duvarı çöktü.

VAN'ın Erciş ilçesinde, inşaatın temel kazısında meydana gelen göçükte yanında bulunan alışveriş merkezinin (AVM) bir duvarı çöktü. AVM'de bulunan işçi ve müşteriler bir anda kendilerini dışarı atarken, çökme sırasında bir müşteri hafif yaralandı.

Olay, Erciş'in Kışla Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İlçede inşaatın temel kazısında meyadana gelen göçükte yanında bulunan AVM'nin bir duvarı çöktü. AVM'de bulunan işçiler ve müşteriler bir anda kendilerini dışarı atarken, çökme sırasında bir müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçüğün olduğu bölgeye gelen Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da konuyla ilgili bilgi aldı. Polis, meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlattı.

VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ
VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA KAZI YAPILAN İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ AVM'NİN DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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